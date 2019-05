 »   »  Stack Overflow informoval o napadení svých systémů, k úniku dat pravděpodobně nedošlo

Petr Krčmář

Server Stack Overflow informoval krátce své uživatele o tom, že se někomu během víkendu podařilo proniknout do jeho produkční sítě. Zatím není zřejmé, kudy se útočníkovi podařilo do systému dostat a probíhá vyšetřování celého incidentu. Zástupci společnosti tvrdí, že zatím nic nenasvědčuje úniku uživatelských dat, zatím to ale zároveň nevylučují. Jakmile bude vyšetřování ukončeno, firma plánuje zveřejnit výsledky.

Stack Overflow je služba určená především vývojářům, kteří mohou svým zkušenějším kolegům klást odborné otázky. Vznikla v roce 2008 a dnes má přes 10 milionů registrovaných uživatelů, kteří zatím položili přes 16 milionů otázek.

Podle nálepek u jednotlivých témat je možné soudit, že nejčastěji se vývojáři ptají na témata: JavaScript, Java, C#, PHP, Android, Python, jQuery a HTML.