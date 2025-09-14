Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Štandard ES2025 prináša natívnu podporu importu iných ako JS artefaktov

Štandard ES2025 prináša natívnu podporu importu iných ako JS artefaktov

johny
Včera
přidejte názor

Sdílet

JavaScript Autor: Depositphotos

V štandarde ECMAScript 2025 (ES2025) bola zavedená možnosť importovať artefakty rôznych typov , nielen JavaScriptové moduly. Na import sa používa syntax s kľúčovým slovom with, kde sa špecifikuje typ importovaného artefaktu, napríklad:

import configData from './config.json' with { type: 'json' };

Tento mechanizmus rozširuje možnosti modulárneho systému JavaScriptu tak, že umožňuje natívnu prácu s rôznymi formátmi dát priamo cez import bez potreby externých knižníc alebo transformácií.

Je to ďalší významý krok smerom k tvorbe univerzálnych webových komponentov.

Nasledujúci príklad ilustruje tvorbu moderného webového komponentu:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Table with Import Attributes</title>
    <script type="module" src="data-table.mjs"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>User Directory</h1>
    <data-table></data-table>
  </body>
</html>

Tu máme jednoduchý HTML súbor, ktorý načítava webovú komponentu <data-table>.

// data-table.mjs
import tableData from './data.json' with { type: 'json' };
import { tableTemplate } from './table-template.mjs';
import cssSheet from './table.css' with { type: 'css' };

class DataTable extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();
    this.attachShadow({ mode: 'open' });
    // this.data = [...tableData];
    this.data = tableData;
    console.log(tableData);
    console.log(this.data);
  }

  connectedCallback() {
    this.shadowRoot.adoptedStyleSheets = [cssSheet];
    const html = tableTemplate(this.data);
    this.shadowRoot.innerHTML += html;
  }
}

customElements.define('data-table', DataTable);

Komponenta DataTable je definovaná v module data-table.mjs. Tento modul importuje JSON dáta, CSS štýly a HTML šablónu pomocou nových import atribútov. V triede DataTable sa dáta načítajú a zobrazia v tabuľke so štýlmi aplikovanými cez shadow DOM.

// table-template.mjs
export const tableTemplate = (rows) => `
  <table>
    <thead>
      <tr><th>Name</th><th>Email</th><th>Role</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
      ${rows.map(row => `
        <tr>
          <td>${row.name}</td>
          <td>${row.email}</td>
          <td>${row.role}</td>
        </tr>
      `).join('')}
    </tbody>
  </table>
`;

Táto šablóna generuje HTML tabuľku na základe poskytnutých dát.

// table.css
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-family: sans-serif;
  font-size: 12px;
}
th, td {
  padding: 0.5em;
  border: 1px solid #2d3e50; /* Match header background color */
  text-align: left;
}
th {
  background-color: #2d3e50; /* Professional dark blue-gray */
  color: #fff;               /* White text for contrast */
}

/* Zebra striping for table rows */
tr:nth-child(even) {
  background-color: #f2f2f2;
}

Tento CSS súbor definuje CSS štýly pre tabuľku.

[
  { "name": "Alice", "email": "alice@example.com", "role": "Admin" },
  { "name": "Bob", "email": "bob@example.com", "role": "Editor" },
  { "name": "Charlie", "email": "charlie@example.com", "role": "Viewer" }
]

Nakoniec dátový súbor data.json.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Témata:

Dále u nás najdete

Zbývá méně než měsíc: Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI