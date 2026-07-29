Starling, desktop i Wayland kompozitor napsaný pomocí AI

Máme tu další den a s ním další díl mýdlové opery na téma „Co vše lze vytvořit s pomocí AI“. Dnešní epizoda se jmenuje Starling a jde o ve Swiftu napsaný jednoduchý desktop, vlastní Wayland kompozitor, to vše s pomocí AI.
Starling tak má z velké části na svědomí Claude AI. Desktop je ve Swiftu, Waylandí kompozitor v C a nechybí ani vlastní X11 server pro obsluhu X11 klientů. Kompozitor implementuje xdg-shell, linux-dmabuf (zero-copy import), viewporter, fractional-scale-v1, pointer-constraints, relative-pointer, text-input-v3, presentation-time, primary-selection, idle-inhibit, cursor-shape-v1, xdg-decoration, xdg-activation, xdg-output a wlr-data-control. Desktopu nechybí podpora DRM/KMS, shell, správce oken i aplikace, UI framework je portem Flutteru na Swift (bez Dart VM). Na desktopu běží aplikace jako Chrome, VS Code, Slack, IntelliJ, GIMP a Blender (EEVEE viewport skrze linux-dmabuf), Chromium/Electron, Qt6, GTK3/4, JetBrains Runtime a Blender GHOST. Celé to má ~53 MB v podobě deb balíčku pro Ubuntu 26.04, ověřen je běh na AMD stroji (iGPU Radeon 780M) a virtio-gpu/virgl (Intel a Nvidia netestovány). Kód je na GitHubu pod licencí Apache 2.0.
Otázkou je, jak se nadále k těmto projektům postavit. Zdá se, že jich bude vznikat víc a víc. Z hlediska bezpečnosti kódu toho nyní moc nevíme, těžko předpokládat, že to bude provozovat nějaké množství lidí, které by stálo za řeč, spíš tyto projekty budou one-man show pro osobní zábavu svých tvůrců. Ale třeba se mýlím.