Root.cz  »  Linux  »  Starý initrd možná na definitivní cestě pryč z jádra

Starý initrd možná na definitivní cestě pryč z jádra

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Linux, programující tučňák Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Když před časem správce Christoph Hellwig zamítl začlenění kódu pro podporu EROFS v rámci initrd s odůvodněním, že se vývojáři 20 let snaží initrd z jádra dostat a nahradit jej initramfs, věděl, proč to píše. Nyní se k události vrátil Askar Safin, vyjádřil souhlas a zeptal se, co odstranění initrd brání. A pokud je to jen nedostatek dobrovolníků, kteří by se o to postarali, zdali se toho může chopit on. Christoph reagoval jednoduše: rozjeď to a uvidíme, jestli někdo bude křičet.

Dá se tedy s pravděpodobností hraničící s jistotou říci, že linuxové jádro má svého „popeláře pro initrd“ a tento historický init systém to má definitivně spočítané. Pravděpodobně nedožije roku 2026, tedy co se Linuxu týče.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Dále u nás najdete

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI