Starý initrd možná na definitivní cestě pryč z jádra

Když před časem správce Christoph Hellwig zamítl začlenění kódu pro podporu EROFS v rámci
initrd s odůvodněním, že se vývojáři 20 let snaží
initrd z jádra dostat a nahradit jej
initramfs, věděl, proč to píše. Nyní se k události vrátil Askar Safin, vyjádřil souhlas a zeptal se, co odstranění
initrd brání. A pokud je to jen nedostatek dobrovolníků, kteří by se o to postarali, zdali se toho může chopit on. Christoph reagoval jednoduše: rozjeď to a uvidíme, jestli někdo bude křičet.
Dá se tedy s pravděpodobností hraničící s jistotou říci, že linuxové jádro má svého „popeláře pro initrd“ a tento historický init systém to má definitivně spočítané. Pravděpodobně nedožije roku 2026, tedy co se Linuxu týče.