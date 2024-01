Starý ovladač Radeon R300g s novinkami i v roce 2024

I v roce 2024 se dostanou do Linuxu některé novinky pro velmi staré Radeony až z éry kanadské ATI, předtím něž ji v roce 2006 koupila AMD. Těšit se tak mohou majitelé generací R300 až R500 (od R600 jde o AMD Radeony HD typu 2900 – na fotografii výše), tedy Radeonů od zhruba Radeonu 9700 z roku 2002 po oblíbené Radeony X1800/1900, u kterých se lámal přechod od AGP k PCIe.





Na ovladači R300g pracuje nadále nezávislý vývojář Pavel Ondračka, aktuálně na různých prvcích včetně převodu na NIR intermediate representation, používané současnými Gallium3D ovladači. Nejčerstvější požadavek na začlenění kódu převádí do NIR podoby fragment shadery. Pavel dále pracuje na continuous integraci (CI) pro R300g.





Závěrem snad jen taková osobní poznámka: ono to možná vypadá jako zbytečnost, plýtvání časem a prostředky, ale já jako provozovatel low-end stařičkého 40nm Radeonu HD 7570 generace TeraScale 2, které snad již brzy nahradím za jeho vyšší verzi v podobě mého oblíbeného Radeonu HD 5850 (což je skoro 15 let stará karta, kterou jsem do testu fotil oděnou do podzimního listí) jsem opravdu rád, že v linuxové komunitě jsou stále vývojáři, kteří tyto historické kousky udržují v provozu. Zatímco na Windows 11 už ovladač pro Radeon HD 5850 neseženu (nejstarší ne-beta ovladač je pro Windows 10 a z roku 2015 a jde o jediný pro tuto generaci GPU), na Linuxu karta stále běží, jako by se nechumelilo. Takže Pavle: díky.