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Státní správa stagnuje v zavádění IPv6 a DNSSEC, u třetiny úřadů přetrvávají nedostatky

Petr Krčmář
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IPv6 Autor: Petr Krčmář, Root.cz
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Odbor elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu vydal výroční zprávu o stavu zavádění IPv6 a DNSSEC ve státní správě České republiky. Vláda České republiky schválila usnesením ze dne 17. ledna 2024 č. 49 materiál Restart zavádění technologie DNSSEC a protokolu IPv6 ve státní správě. Usnesení mimo jiné MPO ukládá každoročně k 30. červnu vyhodnotit a zveřejnit stav plnění podmínek pro úplný přechod na protokol IPv6.

Zatímco v prvním roce došlo k výraznému zlepšení situace, uplynulý rok znamenal stagnaci. Úřady, pro něž byl přechod na IPv6 prioritou, učinily tento krok hned v nejbližších měsících po přijetí vládního usnesení, píše se v letošní zprávě. V několika případech stále nejsou plněny povinnosti ve vztahu k zavádění IPv6, a v jednom případě se dokonce skóre zavádění IPv6 na doméně snížilo. Dílčí nedostatky byly zjištěny u 11 úřadů z celkových 31 sledovaných.

MPO k tomu uvádí, že zmíněným úřadům v plnění povinností nic nebrání. V současné době nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily těmto úřadům naplnit povinnosti vyplývající z usnesení vlády ze dne 17. ledna 2024 č. 49. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále komunikovat s úřady ve smyslu plnění povinností z předmětného usnesení.

MPO v rámci svého monitoringu sleduje také nasazení dalších bezpečnostních technologií jako SPF, DMARC, DANE, MTA-STS a CAA. V plánu je dále rozšiřit monitoring na další služby státu. V budoucím období se Ministerstvo průmyslu a obchodu zaměří na testy dalších webů a služeb státu (např. ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů), které doposud nebyly sledovány, ale z dosavadních zjištění je zřejmé, že nesplňují povinnosti uložené výše uvedeným usnesením.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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