Steam Deck se o několik měsíců opozdí kvůli nedostatku součástek na trhu

Autor: Valve

Přenosná herní konzole Steam Deck, která měla být k dispozici v prosinci, se o několik měsíců opozdí. Kvůli problémům s dodávkami součástek se první uživatelé dočkají nejdříve v únoru příštího roku. Nesmírně nás to mrzí, a i když jsme dělali vše pro to, aby se nás nedotkly problémy světového logistického řetězce, z důvodu nedostatku materiálu nám komponenty do výrobních středisek nepřichází včas, což v důsledku znamená, že nestíháme plánovaný termín vydání, píše společnost Valve v oficiálním oznámení.

Podle aktualizovaných plánů by se měla první zařízení Steam Deck začít uživatelům odesílat v únoru 2022. Toto datum bude také novým začátkem rezervační fronty, takže Vaše pozice zůstane stejná a změní se jen data. Odhadovaná data budou aktualizována krátce po tomto oznámení.

Steam Deck je přenosná herní konzole podobná Nintendo Switch, která umožňuje hrát hry z obchodu Steam. Je k dispozici ve třech modelech. Základní edice, která stojí 400 dolarů, má 64GB vnitřní eMMC úložiště pro hry. Dva dražší modely jsou dodávány s disky NVMe SSD za cenu 529 dolar (za 256 GB) a 649 dolarů (za 512 GB). Konzoli bude možné také připojit k externímu displeji a hrát v obýváku jako na běžné herní konzoli.