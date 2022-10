Autor: Valve

Steam má nový rekord, včera v něm bylo současně přihlášeno 30,032 miliónů uživatelů. Předchozí rekord je z ledna a z března tohoto roku, v obou případech bylo uživatelů těsně pod 30 miliónů.





Současně hrajících hráčů bylo včera 8,5 miliónů. To není nový rekord, v únoru a v březnu hrálo současně přes 9 miliónů hráčů. V grafu písmeno A označuje 11. března 2020, kdy WHO vyhlásilo pandemii COVID-19. Pandemie měla na hraní her pozitivní dopad.





(zdroj: slashdot)