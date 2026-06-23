Steam Machine se začne prodávat 29. června, cena začíná na tisíci eurech

Společnost Valve potvrdila, že se její herní počítač Steam Machine začne prodávat v pondělí 29. června. V rámci rezervačního systému mohou zájemci vyjádřit zájem o koupi zařízení. Aby společnost Valve zajistila spravedlivé podmínky pro všechny zájemce o koupi, provede náhodné losování všech účastníků v pořadníku.
Celkem se budou prodávat čtyři konfigurace:
- Model s kapacitou úložiště 512 GB za 1039 eur,
- Model s kapacitou úložiště 512 GB v balíčku s ovladačem Steam Controller za 1108 eur,
- Model s kapacitou úložiště 2 TB za 1359 eur,
- Model s kapacitou úložiště 2 TB v balíčku s ovladačem Steam Controller 1428 eur.
Cena je vyšší než u současných konkurenčních herních konzolí, PS5 stojí 599,99 dolarů, za Xbox Series X zaplatíte 649,99 dolarů a PS5 Pro vás vyjde na 899,99 dolarů. Podstatný rozdíl je v tom, že na Steam Machine můžete hrát hry, které jste si už dávno koupili a hromadili jste je třeba po dobu deseti let.
Z hardwarového hlediska počítač obsahuje procesor AMD Zen 4 6c/12t, AMD RDNA3 28CU, 16GB DDR5 RAM a 8GB GDDR6 VRAM, slot pro microSD kartu, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, gigabitový ethernet a integrovaný bezdrátový adaptér ovladače Steam Controller. Uvnitř malé krychle o 16 centimetrů dlouhé hraně běží linuxový operační systém SteamOS 3.
Je to také plnohodnotný linuxový počítač, který si můžete přizpůsobit podle libosti. Společnost Valve navíc tvrdí, že Steam Machine prodává pouze za cenu samotných komponent, místo aby cenu dotovala.