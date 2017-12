 »   »  Steam přestal přijímat bitcoiny

Petr Krčmář

Společnost Valve přestala od hráčů na platformě Steam přijímat bitcoiny. Hlavním důvodem jsou prý vysoké poplatky a přílišná nestabilita kryptoměny a podpora je prý neudržitelná. Během několika posledních měsíců pozorujeme narůstající proměnlivost a stoupající poplatky při zpracování transakcí v bitcoinové síti, říkají ve vyjádření zástupci Steamu. Poplatky například v letošním roce vyletěly raketově vzhůru a pohybují se okolo 20 dolarů za transakci – porovnejte to s 0,20 v počátcích bitcoinu. Valve bohužel nemá nad výší poplatků žádnou kontrolu a to vede k nesmyslně vysokým cenám při pořizování her pomocí bitcoinů. Vysoké poplatky způsobují ještě další problémy, když dojde k rychlému propadu hodnoty bitcoinu.

Problém proměnlivé ceny a vysokých poplatků se projevuje v praxi ve chvíli, kdy se během zpracování transakce prudce změní hodnota bitcoinu. Pak se ovšem také změní to, kolik byste za hru měli zaplatit. To obvykle vede k vyšším nákladům nebo k refundaci ze strany hráče, což stojí spoustu dalších peněz na poplatcích. Můžeme svůj postoj v budoucnu přehodnotit, pokud bude bitcoin dávat naší komunitě smysl.

Steam podporoval platbu bitcoiny od půlky roku 2016, kdy oznámil partnerství se společností Bitpay.