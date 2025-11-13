Root.cz  »  Hry  »  Steam rozšíří svůj hardware o herní počítač, ovladač a headset pro VR

Steam rozšíří svůj hardware o herní počítač, ovladač a headset pro VR

Petr Krčmář
Dnes
Společnost Valve oznámila tři nové produkty: dlouho očekávané a diskutované Steam Machines s operačním systémem SteamOS, headset Steam Frame VR a nový ovladač Steam Controller. K původní přenosné konzoli Steam Deck se tak v roce 2026 přidá další oficiální hardware a rodina se významně rozroste.

Připravovaný herní počítač Steam Machine je vybaven procesorem AMD Zen 4 s 6 jádry, 12 vlákny a taktovací frekvencí až 4,8 GHz, grafickou kartou AMD RDNA3 s 8 GB GDDR6 VRAM, 16 GB DDR5 RAM, úložištěm NVMe SSD s kapacitou až 2 TB a operačním systémem SteamOS 3 s desktopovým prostředím KDE Plasma.

Steam Frame je bezdrátová VR headsetová souprava určená především pro streamování, která obsahuje také dva bezdrátové ovladače. Využívá procesor Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB sjednocené paměti RAM LPDDR5X, až 1 TB úložiště UFS a slot pro microSD kartu pro rozšíření úložiště. Je vybaven LCD displeji s rozlišením 2160×2160 pro každé oko s přizpůsobenými plochými čočkami, obnovovací frekvencí až 144 Hz a velkým zorným polem až 110 stupňů a dobíjecí lithium-iontovou baterií s kapacitou 21,6 Wh.

Ovladač Steam Controller je vybaven čtyřmi haptickými motory, dvěma magnetickými palcovými páčkami (TMR) v plné velikosti s kapacitním dotykem, šestiosým IMU (Inertial Measurement Unit), dvěma kapacitními plochami, konektorem USB-C a podporou hraní přes kabel USB-C a lithium-iontovou baterií s kapacitou 8,39 Wh, která slibuje až 35 hodin hraní.

