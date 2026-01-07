Root.cz  »  Hry  »  Steam za prosinec 2025: podíl Linuxu dosáhl 3,58 %

Steam za prosinec 2025: podíl Linuxu dosáhl 3,58 %

David Ježek
Včera
Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Fallout 4 přes Steam Proton / Vulkan na Mageia / GNOME / Wayland

I na konci roku pokračoval pozvolný, ale setrvalý růst Linuxu jako herní platformy, hlásí statistiky společnosti Valve za prosinec 2025. Podíl už dávno přesáhl jedno procento a momentálně je na cestě ke 4% metě.

Nejpoužívanějším OS jsou samozřejmě i nadále Windows, s více než 94% podílem. Dvě třetiny uživatelů už mají Windows 11, zhruba čtvrtina se stále drží Windows 10. MacOS je na 2,18% podílu.

Nejtypičtější PC uživatele obsahuje šestijádrový procesor, 16 GB paměti, GeForce RXT 3060 (obecně Nvidia stále vládne GPU, s více než 73% podílem, Radeony se blíží ke 20%), VRAM však jen 8 GB. Nejtypičtějším rozlišením displeje je stále 1920×1080 a většina uživatelů, pokud vůbec, má VR kit Oculus / Meta – uživatelů s VR kity je 1,64 %.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

