Roman Bořánek

Platforma pro virtuální realitu SteamVR vylepšuje podporu Linuxu. V poslední betaverzi s číslem 1495743412 už na Linuxu běhá také SteamVR Home, byť s označením experimentálně. SteamVR Home je v podstatě takový váš rozcestník ve virtuální realitě, odkud se lze přesunout do dalších her, nastavení apod. Dokonce do něj můžete pozvat i své přátele na návštěvu. Novinka byla oznámena teprve před týdnem, viz blog na Steamu.

(Zdroj: Phoronix)