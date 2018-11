Jan Fikar

Kryptografická hashovací funkce Steebog (GOST R 34.11–2012, RFC 6986), o které jsme již psali, bude zařazena do jádra 4.21. I když je do jejího vývoje zapojena FSB, je to jen hashovací funkce s délkou výstupu 256 nebo 512 bitů. Je to alternativa k například SHA-3 a tím pádem je méně kontroverzní, než šifra Speck od NSA. Ta byla z jádra 4.19 odstraněna.

(zdroj: phoronix)