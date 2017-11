 »   »  Student používal keylogger a měnil si známky, minimálně devadesátkrát

Petr Krčmář

Bývalý student University of Iowa stanul před soudem. Je obviněn z nezákonného proniknutí do systémů školy, ve kterých měl sobě a některým spolužákům měnit výsledky zkoušek. FBI zatkla Trevor Graves v Denveru na konci října. Používal prý hardwarový keylogger, který s pomocí dalších studentů instalovali do školního počítače. Poté, co se vyučující přihlásil, zaznamenalo zařízení jeho přihlašovací údaje.

Později si studenti keylogger vyzvedli a mohli si měnit výsledky zkoušek, protože škola nepoužívá pro přihlašování dvoufaktorovou autorizaci. Chybou pravděpodobně bylo, že to Graves neudělal jednou nebo dvakrát, ale v průběhu téměř dvou let měnil údaje nejméně devadesátkrát. Poté si jedna z vyučujících změny všimla a upozornila univerzitu.

Protože škoda přesahuje částku pěti tisíc dolarů (vyšetřování stálo 67 500 dolarů), byl Graves obžalován. Pokud bude shledán vinným, pravděpodobně ho bude čekat podmínka a prospěšné práce.