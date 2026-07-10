Studenti prestižní univerzity v Americe podvádějí s umělou inteligencí

Na prestižní soukromé americké univerzitě Brown učí nevidomý profesor Serrano celkem složitý předmět z ekonomie. Normálně se mu zapisuje tak 30 studentů, nejméně měl jen 8. V letošním jarním semestru však změnil písemnou zkoušku na konci a v půlce semestru na domácí úlohu. Na předmět se rázem přihlásilo 86 studentů.
Navíc zkouška v půlce semestru dopadla neočekávaně dobře. Průměr byl 96 bodů ze 100 a 40 studentů dosáhlo perfektního skóre 100 bodů. Dřívější výsledky bývaly v průměru 65–80 bodů. Navíc některé odpovědi byly sice správně, ale měly velmi komplikovaný styl, podobný vyjadřování umělé inteligence.
Profesor pojal důvodné podezření a rozhodl se tedy písemnou zkoušku zopakovat ve škole. Pokud by průměr zůstal stejný, tak studentům uzná staré výsledky. Hned po oznámení se 18 studentů odhlásilo z předmětu a dalších 9 na tuto opakovanou zkoušku vůbec nepřišlo. Z těchto 27 studentů mělo 22 perfektní skóre 100 bodů na domácí test. Opakovaný test pak měl průměrné hodnocení pouze 48 bodů. Na amerických univerzitách je přitom podvádění u zkoušek bráno velmi vážně a může vést až k vyloučení studenta.
(zdroj: arstechnica)