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Studetni prestižní unverzity v Americe podvádejí s umělou inteligencí

Jan Fikar
Včera
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26.5.25 4x/ Student, zkouška, test Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Na prestižní soukromé americké univerzitě Brown učí nevidomý profesor Serrano celkem složitý předmět z ekonomie. Normálně se mu zapisuje tak 30 studentů, nejméně měl jen 8. V letošním jarním semestru však změnil písemnou zkoušku na konci a v půlce semestru na domácí úlohu. Na předmět se rázem přihlásilo 86 studentů.

Navíc zkouška v půlce semestru dopadla neočekávaně dobře. Průměr byl 96 bodů ze 100 a 40 studentů dosáhlo perfektního skóre 100 bodů. Dřívější výsledky bývaly v průměru 65–80 bodů. Navíc některé odpovědi byly sice správně, ale měly velmi komplikovaný styl, podobný vyjadřování umělé inteligence.

Profesor pojal důvodné podezření a rozhodl se tedy písemnou zkoušku zopakovat ve škole. Pokud by průměr zůstal stejný, tak studentům uzná staré výsledky. Hned po oznámení se 18 studentů odhlásilo z předmětu a dalších 9 na tuto opakovanou zkoušku vůbec nepřišlo. Z těchto 27 studentů mělo 22 perfektní skóre 100 bodů na domácí test. Opakovaný test pak měl průměrné hodnocení pouze 48 bodů. Na amerických univerzitách je přitom podvádění u zkoušek bráno velmi vážně a může vést až k vyloučení studenta.

(zdroj: arstechnica)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.