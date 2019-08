 »   »  Subdodavatel Apple poslouchá, co říkáte Siri

Jan Fikar

Apple analyzuje vzorky toho, co říkáte osobní asistence Siri, aby zpřesnil rozpoznávání mluveného slova. Sice je třeba ji aktivovat frází „hey Siri“, ale často se aktivuje i při zmínce o Sýrii nebo při rozepínání zipu. Apple podle svých slov analyzuje asi 1 % nahrávek a posílá je subdodavateli. A právě anonymní zaměstnanec tohoto subdodavatele prozradil The Guardians, že on a jeho spolupracovníci denně slyší soukromé hovory zákazníků, jako třeba rozhovor s doktorem, obchodní dohody, objednání drog a dokonce i sex. Nahrávka je doplněna polohou a dalšími metadaty. Podle Apple však nejde pomocí metadat nahrávku spojit s konkrétní osobou.

Apple reagoval tím, že pozastavil zpřesňování nahrávek Siri. V budoucnosti bude možné si vybrat, jestli se chcete zpřesňování účastnit. Zatím není zřejmé, jestli bude umožněno neukládat nahrávky na serverech Apple. V současnosti jsou z nahrávek po šesti měsících odstraněny metadata a vlastní nahrávky jsou odstraněny po dvou letech.

(zdroj: slashdot)