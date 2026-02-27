Root.cz  »  Linux  »  Sudo-rs bude při zadávání hesla ve výchozím stavu psát hvězdičky

Sudo-rs bude při zadávání hesla ve výchozím stavu psát hvězdičky

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Heslo Autor: Depositphotos

Sudo-rs je standardní nástroj přepsaný do Rustu, který bude také součástí nového Ubuntu 26.04 LTS. Sudo-rs změnilo výchozí chování a při zadávání hesla se v terminálu budou objevovat hvězdičky. Tato změna chování se uživatelům nelíbí. Ubuntu však změnu zachová.

Pokud budete chtít standardní chování, je potřeba do /etc/sudoers přidat řádek  Defaults !pwfeedback. Vývojáři říkají, že lidé jsou na hvězdičky (tečky) zvyklí při zadávání hesla ze všech možných rozhraní. Jednině login/sudo v Linuxu to nedělá a to může nové uživatele zmást. Lokální potenciální útočník může sice zjistit délku hesla, ale tato informace u silných a dlouhých hesel významně nezjednodušuje útok.

(Zdroj: Phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

