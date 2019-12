Jan Fikar

Autor: David Ježek

Vyšla nová verze open source závodní hry SuperTuxKart 1.1 RC1. Přináší podporu IPv6 pro hru přes internet, lepší podporu synchronizace obzvlášť při kolizích, rozšířena byla podpora AI. Také byla přidána nová mapa Pumpkin Park pro bojový režim.

Upraveno bylo uživatelské rozhraní, obzvláště pro vysoká rozlišení. Pracuje se také na dvojité licenci GPL/MPL, která by dala projektu více možností, jako například by mohl být zařazen do Steamu. Stahovat můžete ze SourceForge.

(zdroj: gamingonlinux)