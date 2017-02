 »   »  SuperTuxKart se chce dostat na Steam

Roman Bořánek

Závodní hra SuperTuxKart, jedna z dlouhodobě nejoblíbenějších open-source her, by se mohla objevit i na Steamu. Vývojáři usilují o její zařazení do nabídky prostřednictvím programu Greenlight. Hru hlasováním může podpořit každý uživatel Steamu. Platforma Steam by se také hodila pro plánovaný on-line multiplayer.

Nebylo upřesněno, zda by SuperTuxKart na Steamu byl placený, ale nejpravděpodobněji se jeví free-to-play model, kdy by šlo menší část obsahu zakoupit jako podporu vývoje. V každém případě projekt samozřejmě zůstane svobodný a volně dostupný mimo Steam.