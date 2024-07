SUSE žádá po openSUSE, aby změnilo jméno

Autor: Depositphotos

Představitelé projektu openSUSE diskutují formální žádost / požadavek společnosti SUSE, aby distribuce openSUSE změnila své jméno. Jakkoli napsaný klidným a respektujícím tónem, přesto předznamenávající jakousi změnu vztahů mezi komunitním projektem openSUSE a jeho významným podporovatelem, mateřskou společností SUSE.





Řeč není jen o změně mechanismů, jakými SUSE formálně či neformálně podporuje projekt openSUSE, od hostování až třeba po práci firemních vývojářů, která míří i do openSUSE. Řeč je o vztahu SUSE k otevřenému projektu, který z jejího lůna vzešel, včetně jeho budoucího řízení. Jak konstatuje Bobby Borisov z linuxiac, v případě, že by se openSUSE nepřizpůsobilo směřování, jaké vyhovuje SUSE, mohl by se pro SUSE stát zajímavějším některý z dalších projektů jako Uyuni či Rancher.

Jinými slovy se openSUSE nyní nachází na rozcestí, kde krajní možnosti jsou buď se plně přizpůsobit „chuťovým preferencím“ SUSE, nebo směřovat v zapomnění (nebo cokoli mezitím, samozřejmě). Ale to už jen vaříme z vody, v tuto chvíli od Richarda Browna z openSUSE víme pouze o onom požadavku a že se o něm v openSUSE už chvíli diskutuje. Zdali openSUSE v blízké budoucnosti změní jméno a nahradí chameleonka ve znaku něčím jiným, nechme na povolanějších.