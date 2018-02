 »   »  Švédsko zvažuje těžší tresty pro piráty, až 6 let ve vězení

Jan Fikar

Švédsko zvažuje zpřísnění trestů za porušování autorských práv. Lehké porušování může být trestáno odnětím svobody do dvou let a těžké porušování odnětím svobody od 6 měsíců do 6 let. Navíc by mělo dojít k zabavení nově i nehmotného majetku, jmenovitě internetových domén.

Samozřejmě případ The Pirate Bay by spadal do těžké kategorie. Současné tresty jsou ve Švédsku nižší, než v ostatních zemích. Sunde, Neij a Lundström dostali v kauze The Pirate Bay 8, 10 a 4 měsíce. Nový návrh by měl vstoupit v platnost v polovině příštího roku.

