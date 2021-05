Světový den hesel připomíná, jak důležité je správně pracovat s hesly

Autor: Depositphotos

První květnový čtvrtek je světovým dnem hesel, který by měl uživatelům připomenout důležitou roli hesla v jejich životě. Je proto potřeba dbát na kvalitu hesel a rozumné zacházení s nimi. Hesla by se neměla opakovat a měla by být unikátní pro každou službu. Uživatelé by proto měli používat správce hesel a nasadit dvoufaktorovou autorizaci.

Hesla jsou v řadě případů jsou snadno prolomitelná a obtížně spravovatelná, což stojí podniky po celém světě každý rok spoustu peněz. Společnost Gartner uvádí, že žádosti o resetování hesla představují v organizacích až polovinu všech požadavků na IT oddělení, což vede jednak ke zbytečnému propadu produktivity uživatelů, jednak k navyšování nákladů na podporu IT.

Hesel v našem každodenním životě přibývá, podle průzkumu společnosti LastPass používá korporátní zaměstnanec v průměru 191 hesel. Postupně se tedy prosazují snahy o snížení tohoto počtu díky nejrůznějším službám poskytovatelů identity, které dokáží snížit počty hesel nebo je z firemního prostředí zcela odstranit.