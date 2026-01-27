Root.cz  »  Video  »  SVT-AV1 4.0 vylepšuje podporu filmového zrna i obrázků ve formátu AVIF

SVT-AV1 4.0 vylepšuje podporu filmového zrna i obrázků ve formátu AVIF

David Ježek
Dnes
AV1 logo televize Autor: Depositphotos

Projekt softwarového kodéru videa do formátu AV1 má novou velkou verzi. Ta přináší další ladění parametrů kódování, která na jednu stranu zvyšují vizuální kvalitu (resp. ji lépe zachovávají) a na druhou stranu zrychlují celé kódování.

Velkou změnu prodělala podpora kódování statických obrázků do AVIF. Je zde lepší implementace pro parametr ladění procesu na SSIM, kdy režimy M0 až M11 jsou několikanásobně rychlejší při zachování stejné kvality a celkově se míra komprese zlepšuje, díky vyladění BD-Rate, o dalších 5–8 % bez nárůstu výpočetní náročnosti.

Režim RTX pro presety 7 až 11 zrychluje až o 15 %, VOD pro vybrané presety M0 až M7 o 10 až 25 % a na ARMech díky optimalizacím pro Neon/SVE2 ne nárůst pro videa s větší barevnou hloubkou +5 %. Projekt dále přebírá výdobytky komunitní odnože SVT-AV1-PSY, ladící AV1 na psychovizuální kvalitu výstupů (nastavení --tune vq pro video, resp. --tune iq pro AVIF). Je zde nové nastavení umožňující lépe zachovat jemné detaily a často právě i strukturu filmového zrna v obrazu. Obecně pak i textury v tmavých částech obrazu, případně komplexnějších scénách, kde je dosud kodek rozmýval.

Dlužno doplnit, že kvůli některých novinkám v API nejsou všechny změny zpětně kompatibilní. Kromě novinek přibyla i řada oprav.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

