 »   »  Švýcarsko jako první bude testovat integraci dronů do řízení letecké dopravy

Jan Fikar

Švýcarsko bude od června jako první testovat integraci dronů do řízení letecké dopravy. Národní operátor letecké dopravy Skyguide začne slučovat svoje data s údaji o dronech získávanými přes aplikaci kalifornské AirMap.

AirMap interaguje s drony přes internetové rozhraní. Pro Švýcarsko půjde o dvě hlavní komponenty. První bude registr dronů a jejich operátorů a druhý umožní operátorovi rychle získat povolení k letu v určité oblasti a dostávat informace o nepovolených zónách (geofence). Dostat povolení k letu nízkoletícího dronu (do 120 m) v kontrolované zóně v USA často trvá až 90 dní. S AirMap to bude otázkou sekund. Nový přístup by mohl přinést rozvoj komerčních nepilotovaných letů ve Švýcarsku.