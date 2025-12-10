Root.cz  »  Bezpečnost  »  SyncThing pro Android byl za podivných okolností převzat novým vlastníkem

SyncThing pro Android byl za podivných okolností převzat novým vlastníkem

goodMirek
Včera
4 nové názory

SyncThing pro Android byl za podivných okolností převzat novým vlastníkem. Nový vlastník researchxxl githubového repa a podepisovacích klíčů nevysvětlil okolnosti převzetí a dostatečně nekomunikuje s komunitou. Stávající správce nel0x se rozhodl vytvořit fork.

Syncthing je open-source nástroj pro synchronizaci souborů mezi zařízeními bez použití centralizovaného serveru — funguje peer-to-peer a přenosy šifruje. Umožňuje automatickou, kontinuální synchronizaci adresářů napříč počítači a mobilními zařízeními, nabízí webové rozhraní pro správu, konfiguraci sdílených adresářů a práv přístupu a zachovává historii verzí souborů pro snadné obnovení.

