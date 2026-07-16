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Synology v nové verzi systému zvýhodňuje vlastní pevné disky

Svatopluk Vít
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Synology SATA Plus Autor: Synology
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Společnost Synology, známá především výrobou síťových úložišť NAS, vydala 16. června novou verzi svého operačního systému DiskStation Manager 7.4. Systém DSM běží na úložištích DiskStation a zajišťuje správu disků, sdílení souborů, zálohování i provoz dalších aplikací.

Jednou z hlavních novinek je funkce Storage Efficiency, která na svazcích se souborovým systémem Btrfs dodatečně provádí blokovou deduplikaci a kompresi uložených dat. Úlohy lze plánovat na dobu nižšího vytížení a funkci zapínat pro jednotlivé sdílené složky.

Novinka má ovšem podstatné omezení: funguje pouze tehdy, pokud je celý úložný fond sestaven z pevných disků nebo SSD značky Synology. Majitelé podporovaných NASů osazených disky Western Digital, Seagate, Toshiba či jiných výrobců ji využít nemohou. Synology tuto podmínku uvádí v oznámení o vydání DSM 7.4.

Omezení připomíná spor z roku 2025, kdy Synology u nových modelů DiskStation řady Plus výrazně omezilo použití neověřených disků třetích stran. O tehdejší změně informoval také Root.cz ve zprávičce Synology vyžaduje u NAS třídy Plus vlastní disky, jiné nebudou mít podporu a všechny funkce.

Po kritice zákazníků firma s vydáním DSM 7.3 část restrikcí zrušila a znovu umožnila na modelech ročníku 2025 instalaci neověřených SATA disků a vytváření úložných fondů. Také tomuto obratu se věnoval Root.cz ve zprávičce Synology zmírňuje omezení týkající se disků u některých modelů NAS.

DSM 7.4 cizí disky přímo nezakazuje ani neomezuje jejich základní použití. Synology však místo dřívějšího tvrdého uzamčení zvolilo mírnější cestu: některé nové funkce systému nabízí jako výhodu vlastního hardwarového ekosystému.

Zůstává otázkou, zda je požadavek na disky Synology technickou nutností kvůli testování, firmwaru a garantované spolehlivosti, nebo především pokračováním strategie, která má zákazníky motivovat k nákupu disků stejné značky jako samotný NAS.

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