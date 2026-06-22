Liberated systemd je systemd bez data narození

Kvůli novým zákonům o kontrole věku uživatelů byla před třemi měsíci do systemd-userdb přidána do záznamu JSON o uživateli položka birthDate. To se setkalo s nevolí uživatelů. Někteří dokonce vyhrožovali vývojáři, který datum přidal. Rozhořčení není ovšem opodstatněné, systemd nezavádí žádné restrikce ani sledování. Pouze přidal položku s datem narození do databáze.
Nicméně irský vývojář Jeffrey Sardina vytvořil fork systemd bez birthDate a nazval jej Liberated systemd. Jeffrey je proti sledování a sběru údajů o uživatelích. Liberated systemd nebude přidávat nové funkce ani opravovat chyby, bude synchronizován se systemd, jen bude odebráno datum narození. Pokud se v budoucnu v systemd objeví jiná sledovací funkce, tak bude rovněž odebrána.
(zdroj: slashdot)