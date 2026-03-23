systemd přidává datum narození do uživatelského záznamu JSON

Včera
Kvůli kontrole věku, kterou zavádí například zákony Kalifornie, Colorada a Brazílie, byla do záznamu o uživateli ve formátu JSON v systemd přidána položka birthDate. Zároveň tuto položku nemůže měnit sám uživatel, jen root. K tématu se strhla bouřlivá diskuse.

Lennart Poettering napsal, že jde jen o volitelný záznam v databázi. systemd nevytváří zákonem předepsané API pro aplikace ani nenastavuje věkovou politiku systému. To by měly dělat jiné části systému jako například flatpak/xdg-desktop-portal

(zdroj: slashdot)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

