Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Systemd zvýší požadavky na verze nástrojů v linuxových distribucích

Systemd zvýší požadavky na verze nástrojů v linuxových distribucích

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

systemd Autor: Shutterstock.com

Blíží se vydání Systemd 258, byla vydána třetí RC verze. Zároveň bylo oznámeno, že následující Systemd 259 bude mít vyšší systémové požadavky na linuxové distribuce. Očekává se, že příští vydání bude vyžadovat alespoň linuxového jádro 5.10, glibc 2.34, OpenSSL 3.0.0+, Python 3.9.9+ a další.

Konkrétně vývojáři počítají s následujícími minimy:

  • linuxové jádro >= 5.10 (doporučeno >= 5.14),
  • glibc >= 2.34,
  • libxcrypt >= 4.4.0 (libcrypt už nebude podporován),
  • util-linux >= 2.37,
  • elfutils >= 0.177,
  • openssl >= 3.0.0,
  • cryptsetup >= 2.4.0,
  • libfido2 >= 1.5.0,
  • libseccomp >= 2.4.0,
  • python >= 3.9.0.

Projekt systemd vytváří soubor vzájemně propojených utilit pro Linux, které poskytují jednotné API a nástroje pro správu různých částí systému – od správy služeb přes logování, síť, časování a mounty až po sandboxování a správu uživatelských relací. Dodávané nástroje centralizují a sjednocují běžné administrativní úkony v systému.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI