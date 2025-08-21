Systemd zvýší požadavky na verze nástrojů v linuxových distribucích

Blíží se vydání Systemd 258, byla vydána třetí RC verze. Zároveň bylo oznámeno, že následující Systemd 259 bude mít vyšší systémové požadavky na linuxové distribuce. Očekává se, že příští vydání bude vyžadovat alespoň linuxového jádro 5.10, glibc 2.34, OpenSSL 3.0.0+, Python 3.9.9+ a další.
Konkrétně vývojáři počítají s následujícími minimy:
- linuxové jádro >= 5.10 (doporučeno >= 5.14),
- glibc >= 2.34,
- libxcrypt >= 4.4.0 (libcrypt už nebude podporován),
- util-linux >= 2.37,
- elfutils >= 0.177,
- openssl >= 3.0.0,
- cryptsetup >= 2.4.0,
- libfido2 >= 1.5.0,
- libseccomp >= 2.4.0,
- python >= 3.9.0.
Projekt systemd vytváří soubor vzájemně propojených utilit pro Linux, které poskytují jednotné API a nástroje pro správu různých částí systému – od správy služeb přes logování, síť, časování a mounty až po sandboxování a správu uživatelských relací. Dodávané nástroje centralizují a sjednocují běžné administrativní úkony v systému.