 »   »  Systémy macOS a iOS je možné shodit útočným paketem na Wi-Fi síti

Kevin Backhouse objevil bezpečnostní chybu v macOS a iOS, která dostala označení CVE-2018–4407. Operační systémy je možné shodit s pomocí upraveného paketu, který je rozeslán napříč Wi-Fi sítí. Problém se nachází přímo v jádře XNU, takže před ním aplikace jako antiviry nemohou uživatele ochránit.

Video of my PoC for CVE-2018-4407. It crashes any macOS High Sierra or iOS 11 device that is on the same WiFi network. No user interaction required. pic.twitter.com/tXtp7QRCp8