T-Mobile nabízí v testovacím režimu připojení o rychlosti 8 Gb/s

Autor: T-Mobile

Společnost T-Mobile nově spustila v testovacím provozu svůj dosud nejrychlejší internetový tarif se symetrickou rychlostí 8 Gb/s ve vybraných místech města Olomouc. Jedná se o aktuálně nejvyšší možnou rychlost dostupnou v optické síti na základě standardu XGS-PON, doplňují zástupci operátora.





V průběhu srpna T-Mobile dokončil převedení celé své přístupové sítě na standard XGS-PON, což umožnilo zahájení testování datových přenosů rychlostí až 8 Gb/s a uvedení souvisejícího tarifu, určeného pro nejnáročnější zákazníky. Samozřejmě si uvědomujeme, že v současné době není mnoho zákazníků, kteří by plný potenciál prakticky využili, ale to nás nemůže brzdit v inovacích. Každodenní datové potřeby se rok od roku dramaticky zvyšují a my chceme být po všech stránkách připraveni uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů, říká Michal Podlucký, manažer segmentu pro optický internet v T-Mobilu.





Cena tohoto velmi rychlého internetového připojení je 3 999 Kč měsíčně. Další detaily najdete na t-mobile.cz/fiber8000. Operátor zároveň upravil nabídku gigabitového připojení, která je nově symetrická. Vedle tarifů 250/250 Mb/s a 500/500 Mb/s tak tedy nabízí také variantu 1000/1000 Mb/s.

(Zdroj: Tisková zpráva)