TAČR připravovuje veřejnou zakázku pro hledání řešení spisové služby

Od roku 2026 musí veřejná správa vést povinně elektronickou spisovou službu. Už žádné papírové podací deníky. To by dávalo smysl, kdyby se pro elektronické spisové služby cena atestace dle nového standardu nezvýšila téměř sedmkrát. Atestace stávajících systémů na trhu tak bude stát z původních 75 tisíc Kč přesně 489 tisíc Kč. Proč? Protože je náročné prověřit nové (vylepšené) XML standardy pro elektronické spisové služby. Chyby i nejasnosti se řeší v GitHubu. Kdo to zaplatí? Zákazník. Jak to bude fungovat? No musí.





Ale jak si s tímto má poradit veřejná správa? K dnešnímu dni žádná atestovaná spisovka na trhu není. Technologická agentura ČR se rozhodla hledat řešení pomocí soutěžního dialogu s až pěti dodavateli spisových řešení, kteří se na certifikaci nejen připravují, ale jsou ochotni hledat cesty, jak propojit interní otevřený informační systém právě se systémem atestované spisové služby, ovšem ideálně v prostředí, kde se aplikují věci jako DevOps, cloud, kontejner, mikroservices, Kubernetes a podobně. To pro veřejnou správu není zrovna typické. Vyhlášení veřejné zakázky bude v řádu dnů.





Pokud byste měli zájem o spolupráci, zkuste se podívat na dotazník Technologické agentury ČR. První část dotazníku je určena dodavatelům spisovek (uzávěrka 21. prosince), ale do části dvě se může zapsat každý dodavatel, který nabízí spolupráci v oblasti vývoje pro „kontejnerizovaná softwarová řešení“ . Bezplatný zápis je možný až do konce ledna 2024.