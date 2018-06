 »   »  Tails 3.8 aktualizuje Enigmail a opravuje OpenPGP

David Ježek

The Amnesic Incognito Live System v nové verzi 3.8 jako vždy opravuje bezpečnostní chyby a uživatelé by měli co nejdříve upgradovat.

Enigmail povyšuje z verze 1.9.9 na 2.0.7 (opravuje některé EFAIL útoky na OpenPGP) – při spuštění Thunderbirdu po aktualizaci musí uživatelé znovu projít nastavením Enigmailu, OpenPGP klíče a další nastavení jsou zachovány. Opraven je chybný import OpenPGP klíčů z příloh emailů a překlady domovské stránky v Unsafe Browseru.

Automatické povýšení je podporováno od Tails 3.6 výše. Tails 3.9 je v plánu na 5. září 2018. Pro 3.8 je k dispozici detailní přehled všech změn.