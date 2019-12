 »   »  Tails 4.1 přináší jádro 5.3.9 a Thunderbird 68

David Ježek

The Amnesic Incognito Live System (Tails) v nové verzi 4.1 přechází na keys.openpgp.org jakožto výchozí OpenPGP key server, a to z důvodu vyšší důvěryhodnosti této služby ve srovnání s jinými. Jádrem systému nadále stavějícím na Debianu je nově Linux 5.3.9, což sebou přináší podporu spousty nového hardwaru, plus nějaké ty opravy navíc.

Tvůrci též aktualizovali Tor Browser na verzi 9.0.2 a pošťáka Thunderbirda z verze 60.9.0 na verzi 68.2.2. Rozšíření TorBirdy je zde nahrazeno vlastním nastavením a patchi v Thunderbirdu. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.