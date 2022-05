Tails 5.0 je na světě, staví na Debianu 11

Autor: Tails

Nová hlavní verze The Amnesic Incognito Live System přechází na základ v podobě Debianu 11. OpenPGP Applety a nástroj pro hesla a klíče nahrazuje aplikace Kleopatra, a to z důvodu špatné či chybějící údržby dosavadních nástrojů. Kleopatra vše shrnuje do jediného, aktivně vyvíjeného nástroje.

do persistentního úložiště přibyla volba Additional Software aktivní ve výchozím nastavení, což zjednodušuje konfiguraci takových balíčků. Nově lze v GNOME využívat přehled Aktivit pro přístup k oknům a aplikacím, ostatně GNOME v Tailsu povýšilo z verze 3.30 na verzi 3.38.

Dále nechybí povýšení verzí řady nástrojů a aplikací, tvůrci zmiňují Tor Browser 11.0.11, dále MAT z 0.8 na 0.12 (umí čistit metadata u souborů typu SVG, WAV, EPUB, PPM a Microsoft Office), Audacity z 2.2.2 na 2.4.2, GIMP z 2.10.8 na 2.10.22, Inkscape z 0.92 na 1.0 či LibreOffice z 6.1 na 7.0. Vylepšuje se podpora hardwaru a Tails také umí skenování a tisk na zařízeních bez ovladačů. Kompletní přehled novinek včetně známých chyb je v oznámení této verze.