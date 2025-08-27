Tails 6.19 s aktualizací prohlížeče i poštovního klienta

Minulý týden vydaná nová verze operačního systému Tails je takovou poslední rozvláčnou aktualizací tohoto léta. Tvůrci nepřináší žádné novinky, pouze došlo k opravě jedné věci, kdy se v nastavení bridge v Tor Connection zobrazovala irelevantní chybová hláška. Jinak už nová verze přináší jen aktualizace hlavních aplikací.
Aktualizován tak byl Tor Browser na verzi 14.5.6 (používá Firefox 128.14.0 ESR s backportovanými opravami z Firefoxu 142; a také novější NoScript 13.0.9. Dále pak klient Tor v nové verzi 0.4.8.17 a samozřejmě pošťák Thunderbird ve verzi 128.13.0 s opravami chyb.