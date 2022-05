TDE (Trinity Desktop Environment) v nové verzi R14.0.12

Autor: TDE

Opět po nějaké době můžeme zavzpomínat na doby slávy KDE 3.5. Projekt Trinity Desktop Environment (TDE) přichází v nové verzi R14.0.12, která přináší několik dílčích novinek, spíše v pozadí než změn viditelných.

Je zde nový polkit autentizační agent založený na D-Bus, prohlížeč mardown dokumentu, podpora HTML5 v editoru Quanta, podpora certifikátů Let's Encrypt, různá dílčí vylepšení GUI, lepší kooperace mezi TDM a Plymouthem, oprava ICEAuthority/sudo či oficiální podpora Ubuntu 22.04 LTS (anaopak odstranění podpory Debian Jessie a Ubuntu 14.04.x LTS). Projekt také nově ve zdrojovém kódu akceptuje C++11.

Připomeňme, že v listopadu 2020 jsme TDE věnovali samostatnou recenzi, to na bázi verze R14.0.9, tedy za rok a půl se projekt posunul „pouze“ o +0.0.3. Pro srovnání Google Chrome mezitím poskočilo z verze 86 na verzi 101. A to je vlastně dobře, TDE je takové, jaké je, po mnoho let, je určitou stálicí, která se nemění s každým druhým vydáním k nepoznání.