 »   »  Technika FontCode umožňuje ukrýt zprávy do tvaru znaků

Petr Krčmář

Tři vědci z Kolumbijské univerzity přišli na způsob, jak ukrýt zprávu do tvaru znaků (glyfů) v počítačové sazbě. Technika zvaná FontCode staví na tom, jak dnes počítače vykreslují jednotlivé znaky. Glyfy jsou vlastně rovnice, které se používají ke kreslení čar a křivek na obrazovku počítače. Do těchto rovnic zavedli drobné odchylky, které vedou k mírně jiné podobě vykreslených písmen. Čtenář si variací nevšimne, ale stroj je schopen je dekódovat.

Vynálezci tvrdí, že je takto možné ukrýt informaci nejen do textu, ale i do libovolných jiných znaků, jako třeba not nebo matematických výrazů. FontCode je navíc nezávislý na použitém médiu, protože takto je možné přenést zprávu pomocí PDF, obrázků, vytištěných materiálů a podobně.

Pravděpodobně tak bude možné techniku nasadit ve skutečném světě, kde by mohla sloužit jako alternativa k dnešním QR nebo čárovým kódům na místech, kde není pro rozměrný kód další místo. Pochopitelně je možné ji použít také pro vynášení tajných informací nebo naopak pro označkování dokumentů, které být vyneseny nesmějí.