 »   »  Telegram nově umí řadit konverzace do složek

Petr Krčmář

Nová verze aplikace Telegram přináší možnost rozdělit si konverzace do složek, například podle toho, kdy je využíváme. Volba vytváření těchto složek se objeví automaticky po dosažení určitého počtu aktivních kontaktů, nebo je možné ji vynutit klepnutím na speciální odkaz. Uvnitř každé složky je pak možné mít na vrcholu připíchnutý libovolný počet oblíbených kontaktů.

Pokud máte přesto mnoho kontaktů, můžete některé přesunout do archivu přetažením do strany. Chat se tak objeví ve zvláštní složce a je stále přístupný. Pokud z něj dorazí notifikace, Telegram celou komunikaci z archivu vytáhne a přesune do aktivní složky. Pokud je kontakt ztišen, zůstane i po notifikaci v archivu.

Mezi další představené novinky patří statistiky o provozovaných kanálech, nová animovaná emoji a zabudovaný generátor náhodných čísel. Stačí někomu poslat emoji hrací kostky, která se promění v animaci.