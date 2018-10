Jan Fikar

Telegram při telefonování může prozradit vaši IP adresu. Jde ji najít v logu volajícího. Chyba má označení CVE-2018–17780. V mobilních Telegram klientech lze nastavit volání P2P jen pro lidi v kontaktech nebo pro nikoho. Kupodivu nastavení P2P pro všechny bylo chybně výchozí, správně by mělo být jen pro lidi v kontaktech. Navíc desktopoví klienti neměli možnost P2P telefonování nijak nastavovat. To by se mělo změnit ve verzi 1.3.17 beta a 1.4.0.

(zdroj: bleepingcoputer)