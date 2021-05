Tesla končí s prodejem automobilů za Bitcoiny, měna je prý neekologická

Autor: Depositphotos

Automobilka Tesla se kryptoměn nebojí, před časem nakoupila Bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů a pak jich zase desetinu prodala. V březnu firma oznámila, že jejich automobily bude možné přímo za Bitcoiny pořídit. Nejprve ve Spojených státech a za rok prý také v jiných částech světa.

Nyní začala firma své nadšení z kryptoměn brzdit a s možností platby za automobily zase končí. Jsme znepokojeni ze stoupající spotřeby fosilních paliv při těžbě Bitcoinu a zpracování transakcí. Zejména uhlí způsobuje největší emise ze všech paliv, uvedl Elon Musk na Twitteru.