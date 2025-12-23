Test jádra Linux 6.19: staré Radeony budou s AMDGPU o 30 % rychlejší

Grafické karty počínaje Radeonem HD 7970 z prosince 2011 až po poslední modely GCN 1.1 generace dostanou příští rok obří vzpruhu. Dosud je jejich výchozím ovladačem starý
radeon, od vydání jádra Linux 6.19 ale přejdou na AMDGPU. A jen tímto prostým aktem si výkonově polepší v průměru o 30 %, vyplývá z nejnovějšího testu webu Phoronix.
Pro tyto účely Phoronix oprášil Radeon HD 7950, na němž, vloženém do moderní sestavy s Ryzenem 9950X3D, testy proběhly. Klasický
radeon ovladač běžel na jádru Linux 6.18, AMDGPU již na vývojovém Linuxu 6.19, oboje s vývojovou verzí Mesa 26.0.
To podstatné ale ještě nezaznělo: AMDGPU přináší i těmto starším Radeonům podporu API Vulkan, a to s Mesa ovladačem RADV.
Moje osobní zkušenost je taková, že například Skyrim či Fallout 3 a 4 s rozumnou verzí Steam Proton už běží jen na Vulkanu a na OpenGL, pokud se spustí, je výkon mizerný (desetinový oproti běhu přes Vulkan). Půjde-li vše hladce (a možná to za pár měsíců ověřím na svém stařičkém GCN 1.0 Radeonu HD 7770), pak to nemusí být jen o 30 % navíc, může to být o tom, zdali hra vůbec poběží.