Tester s Pythonem: naučte se rozumět kódu a správně ho testovat (akční sleva 50 %)

Už znalost Pythonu, jednoho z nejpopulárnějších programovacích jazyků, z vás udělá zajímavého kandidáta na pracovním trhu. Když přidáte testování softwaru, budete mít parádní náskok. Dokážete nejen psát kód, ale také ho efektivně testovat. Tím získáte hlubší vhled do celého procesu vývoje softwaru a zvládnete vytvářet kvalitnější a udržitelnější řešení.
Pokud se to chcete naučit, nabízíme vám kurz Tester s Pythonem, který probíhá online jednou týdně po dobu šesti měsíců. Je možné si zvolit intenzivnější variantu a školit se dvakrát týdně po dobu tří měsíců. Nejbližší kurz začíná už 22. září. Nyní na něj můžete získat akční slevu 50 %.
Naučíte se základy programování a pochopíte, jak fungují věci v kódu a na pozadí. Dokážete si psát skripty a příkazy, dovedete nad celou problematikou přemýšlet mnohem komplexněji. Ve druhé části kurzu se ponoříte do světa testování softwaru. Teď začnou ta ozubená kolečka pořádně zapadat do sebe a začnete vnímat, v čem je tohle spojení s Pythonem silné.