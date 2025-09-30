Root.cz  »  Grafika  »  Testy Vulkan rendereru pro Blender 5.0: AMD a Nvidia funkční, Intel nefunkční

Testy Vulkan rendereru pro Blender 5.0: AMD a Nvidia funkční, Intel nefunkční

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Blender Autor: Blender Foundation

Vývoj animačního nástroje Blender směřuje k vydání verze 5.0 někdy v polovině listopadu. Nyní ji čeká přechod z alfa do beta stádia, tedy do éry, kdy lze pětku považovat za již použitelnou pro testování či zkoumání, co reálně přinese nového. Jednou z takových novinek bude možný přechod na API Vulkan, jehož implementace v této verzi bude dotažena (ač výchozí nadále bude běh s OpenGL). Na Linuxu si pak na seznam doplňme též běh na Waylandu.

Poslední aktualizace informací o novinkách v jednotlivých částech Blenderu, včetně Viewportu a EEVEE říká, že běh nad API Vulkan jak na Windows, tak na Linuxu, je funkční pro grafické karty s GPU AMD či Nvidia. U Intelu zatím stále něco drhne, běh na Vulkanu padá, pročež se zvažuje varianta aktivovat Vulkan pro AMD a Nvidii a Intel řešit separé.

Lze předpokládat, že vedle AI a LLM je toto jedna z věcí, na kterou vývojáři ovladačů v Intelu vrhnou své síly, otázkou je pouze, kolik jich tam ještě je. Podrobnosti jsou k dispozici na webu Blenderu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI