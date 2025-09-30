Testy Vulkan rendereru pro Blender 5.0: AMD a Nvidia funkční, Intel nefunkční

Vývoj animačního nástroje Blender směřuje k vydání verze 5.0 někdy v polovině listopadu. Nyní ji čeká přechod z alfa do beta stádia, tedy do éry, kdy lze pětku považovat za již použitelnou pro testování či zkoumání, co reálně přinese nového. Jednou z takových novinek bude možný přechod na API Vulkan, jehož implementace v této verzi bude dotažena (ač výchozí nadále bude běh s OpenGL). Na Linuxu si pak na seznam doplňme též běh na Waylandu.
Poslední aktualizace informací o novinkách v jednotlivých částech Blenderu, včetně Viewportu a EEVEE říká, že běh nad API Vulkan jak na Windows, tak na Linuxu, je funkční pro grafické karty s GPU AMD či Nvidia. U Intelu zatím stále něco drhne, běh na Vulkanu padá, pročež se zvažuje varianta aktivovat Vulkan pro AMD a Nvidii a Intel řešit separé.
Lze předpokládat, že vedle AI a LLM je toto jedna z věcí, na kterou vývojáři ovladačů v Intelu vrhnou své síly, otázkou je pouze, kolik jich tam ještě je. Podrobnosti jsou k dispozici na webu Blenderu.