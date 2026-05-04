Textová RPG hra NetHack vyšla ve verzi 5.0

Petr Krčmář
Dnes
NetHack Autor: NetHack

Vývojářský tým vydal verzi 5.0 legendární textové RPG počítačové hry NetHack. Hra poprvé vyšla v roce 1987 a vycházela ze starší hry Hack vydané o dva roky dříve. Ta byla následovníkem ještě starší hry Rogue z roku 1980. Název NetHack vychází z faktu, že hra byla vyvíjena týmem spolupracujícím vzdáleně přes síť.

NetHack je klasická textová (ASCII) roguelike hra, ve které hráč ovládá dobrodruha prozkoumávající náhodně generované podzemí plné pastí, monster a pokladů. Hra je známá svou sofistikovanou mechanikou, možností trvalé smrti postavy, množstvím interakcí mezi předměty, prostředím a humornými popisy událostí. Před dvaceti lety jsme vydali článek o hře NetHack.

Nová verze nabízí zdrojový kód v souladu s normou C99 a odstraňuje některé bariéry pro křížovou kompilaci. Ta umožňuje kompilovat program na jedné platformě za účelem spuštění na platformě jiné. Autoři přímo vytvářejí binárky pro Windows, DOS a AmigaDOS. Samozřejmě je možné vše zkompilovat také pro další systémy jako OS/2, macOS, BeOS a unixové systémy. Hrát je možné také vzdáleně, například na Alt.org.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



