 »   »  Textový editor gedit hledá nového správce

Roman Bořánek

Textový editor gedit už měl nějakou dobu problém s údržbou, až byl nakonec nedávno označen za neudržovaný. A to je docela problém, jelikož jde o základní textový editor prostředí GNOME a mnoha distribucí zároveň. Nejde přitom jen o běžnou správu, software by potřeboval také větší úpravy, např. by bylo vhodné vyčlenit jádro do samostatné knihovny.

GNOME proto pro gedit hledá nového správce. Měl by se vyznat nejen v jazyku C, ve kterém je napsána většina programu, ale také Vale a Pythonu, ve kterým jsou napsány hlavně pluginy. Jelikož už je GTK+ 3 stabilní, gedit pravděpodobně bude dobře fungovat ještě dlouho, i když třeba ne dokonale, uklidňuje trochu Sébastien Wilmet.

(Zdroj: OMG Ubuntu)