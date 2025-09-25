Root.cz  »  Akce  »  The Catch 2025: Blíží se další ročník soutěže

The Catch 2025: Blíží se další ročník soutěže

Dnes
Hacker notebook Autor: Depositphotos

Nenechte si ujít oblíbenou podzimní soutěž v kybernetické bezpečnosti The Catch, která odstartuje 6. října 2025 ve 12:00. Letošní ročník s podtitulem TCC Power Grid prověří znalosti hráček a hráčů na scénářích spojených s elektrickou rozvodnou sítí.

Kromě hlavních výher čekají na soutěžící ceny až do 50. místa a také speciální bonusy za nejrychlejší řešení či kvalitní write-upy. Testovat své dovednosti budete moct až do 31. října 2025.

Do soutěže, kterou pořádá sdružení CESNET, se můžete zapojit na oficiálních stránkách.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

