Root.cz  »  Elektronická pošta  »  Thunderbird 142 přináší nové podepisování souborů PDF

Thunderbird 142 přináší nové podepisování souborů PDF

Petr Krčmář
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Thunderbird flip Autor: Depositphotos

Mozilla uvolnila novou verzi e-mailového klienta Thunderbird 142. Mezi hlavní novinky patří možnost přidávat vizuální podpisy do příloh PDF přímo v klientovi. Tato verze také přináší nové možnosti „Kopírovat odkaz na zprávu“ a „Kopírovat odkaz na novinku“ v nabídce „Další akce“ v horním panelu, což usnadňuje sdílení odkazů.

Kromě toho mohou uživatelé nyní kopírovat celé adresáře na disku i v účtech poštovního serveru, zatímco pro ty, kteří chtějí rychle zrušit vlastní řazení, byla do panelu složek přidána možnost „Obnovit pořadí složek“.

Obrovský je také seznam oprav, od nefunkční integrace kalendáře Fastmail kvůli chybějícím nastavením OAuth až po zvuky oznámení ignorující režim „nerušit“ v systému. Uživatelé Linuxu si všimnou dalších vylepšení, jako je například tlačítko pro skrytí titulků, které nyní funguje správně, když je myš v rohu obrazovky, spolu s plynulejším přepínáním tmavého režimu zpráv a navigací pomocí klávesnice.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby tuzemských hor:

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI